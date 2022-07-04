أعلنت الإمارات إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، باستحداث بنود جديدة للدعم، ورفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إماراتي (735.2 مليون دولار) إلى 5 مليار درهم (1.4 مليار دولار).

وبذلك ترتفع الميزانية المخصصة للدعم من 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) .

وسيطبق البرنامج على الأسر محدودة الدخل التي يقل دخلها عن 25 ألف درهم (6.8 ألف دولار) شهريا.

أبرز ما جاء في عملية الهيكلة:

(بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية)

- استحداث 4 مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

ويتراوح مخصص السكن بين 1500 و2500 درهم (408-681 دولار) شهريا، فيما يبلغ مخصص التعليم الجامعي 3200 درهم (871 دولار) شهريا للطلاب المتفوقين، ويتراوح مخصص من لا يعمل ممن يتجاوز عمره 45 عام من 2000 إلى 5 آلاف درهم ( نحو 540 - 1360 دولار) شهريا، فيما يبلغ مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 شهور 5 آلاف درهم شهريا.

- زيادة قيمة العلاوات الـ 3 المخصصة لجميع أفراد الأسرة، وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.

فقد تم زيادة علاوة رب الأسرة لتبدأ من 5 آلاف درهم ( نحو 1.4 ألف دولار) وبحد أقصى 13 ألف درهم (3.5 ألف دولار) حسب عدد سنوات الخبرة، وزيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3.5 ألف درهم (953 دولار)، وزيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم (654 دولار) للابن الأول، و1600 درهم (436 دولار) للابن الثاني والثالث، و800 درهم (218 دولار) للابن الرابع فأكثر.

- استحداث علاوات بدل التضخم، وتتكون من 3 علاوات هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.

وفي إطار علاوة دعم المواد الغذائية ستتحمل الحكومة 75% من تضخم أسعار المواد الغذائية.

أما علاوة الكهرباء والمياه فتتمثل في دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.

وعلاوة الوقود هي دعم شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم (0.57 دولار) للتر، ويحصل رب الأسرة المتزوج شهريا على دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ 200 لتر إضافي. أو يحصل رب الأسرة على دعم لــ 400 لتر إذا كانت الزوجة غير عاملة.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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