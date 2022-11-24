خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي أسعار الفائدة بـ 1.5% يوم الخميس لتصبح 9% بدلا من 10.5%.

وقال المركزي التركي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن اللجنة تتوقع أن يبدأ تباطوء وتيرة ارتفاع الأسعار (التضخم) على خلفية التدابير المتخذة والمنفذة بحسم.

وتجاوز معدل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي الـ 85%. ويستهدف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر خفض الفائدة.

وقال المركزي التركي، في بيان الخميس، إن لجنة السياسة النقدية قررت إنهاء دورة خفض الفائدة التي بدأت في أغسطس.

وأضاف أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم لتحقيق خفض دائم في التضخم، حسب البيان.

وأشار المركزي إلى أن الإيرادات الأقوى من المتوقع للسياحة ساهمت في ميزان الحساب الجاري، لكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا يبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري قائمة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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