وافقت الحكومة المغربية على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10.8 مليار درهم (1.1 مليار دولار) وفق بيان أوردته وكالة أنباء المغرب الرسمية يوم الأربعاء.

بحسب البيان، فإن المشروعات التي وافقت عليها لجنة الاستثمارات تتضمن مشروعات بقطاع الاتصالات بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53% من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، ثم قطاع الصناعة باستثمارات تقارب 3.2 مليار درهم.

وتمثل المشروعات الممولة من الدولة أو تمويل مشترك نحو 9.2 مليار درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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