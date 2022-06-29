

وافق البنك الدولي على تمويل جديد لتونس، بقيمة 130 مليون دولار للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية، وفقا لما قالته الوكالة الرسمية التونسية يوم الأربعاء.

حصلت تونس في وقت سابق هذا العام على تمويل قيمته 400 مليون دولار من البنك ، لدعم الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

وسيمكن القرض الجديد، البلد - الذي يعاني اقتصاده من أزمة مالية ويسعى لقرض من صندوق النقد الدولي - من تمويل الواردات الحيوية مثل القمح.



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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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