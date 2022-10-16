تعتزم قطر إطلاق تمرين "وطن" يوم الأحد المقبل لاختبار مدى جاهزيتها أمنيا ومدنيا لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022، بمشاركة قوات 13 دولة بينها دول عربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأحد.

وتشارك في التمرين كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، وباكستان، وإسبانيا، والكويت، والسعودية، وتركيا والأردن، وفلسطين، وفق الوكالة.

ويستمر التدريب لمدة 5 أيام، ويهدف إلى قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية السيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية، لتطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

يشار إلى أن تمرين "وطن" تم تنظيمه سابقا في نوفمبر 2021 ضمن الاستعدادات لبطولتي كأس العرب، وكأس العالم الذي ينطلق في 20 نوفمبر 2022.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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