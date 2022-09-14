لامس سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة في سوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ 12 عام، بالتزامن مع قرار جمعيتها العمومية رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب إلى 100% مقابل 49% في السابق.

ووصل السهم بنهاية تداولات يوم الاثنين المتزامن مع موعد انعقاد الجمعية العمومية إلى 3.03 درهم إماراتي (نحو 0.83 دولار). ولامس السهم خلال تداولات يوم الثلاثاء مستويات 3.19 درهم (0.87 دولار) قبل أن يغلق عند 3 درهم (نحو 0.82 دولار) بانخفاض بنحو 1%.

وخلال الجمعية العمومية صوت المساهمون لصالح قرار رفع نسبة تملك الأجانب.

وبدأت "تبريد" عملها عام 1998، وتمتلك مجموعة مبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي حصة أغلبية في تبريد منذ عام 2011. وتقدم الشركة خدمات تبريد المناطق لعدد من أهم المشروعات منها برج خليفة، ودبي مول، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مكة، وتمتلك الشركة 86 محطة تبريد مناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي منها 75 محطة في الإمارات، بحسب بيان للشركة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)