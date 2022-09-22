خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12% وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي يوم الخميس.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء 0.75% ثم أعلنت عدة بنوك مركزية عالمية وخليجية رفع الفائدة أيضا ما بين 0.25 و 0.75%.

وأدى القرار إلى انهيار سعر الليرة التركية لتسجل أدنى مستوى لها على الاطلاق عند 18.42 ليرة مقابل الدولار، وفقا لرويترز.

وجاء قرار خفض المركزي التركي لمعدل الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم لأكثر من 80% فيما تجتهد البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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