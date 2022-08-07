حققت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائض بنحو 784 مليون ريال عُماني (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2022 بدعم من عائدات النفط والغاز، مقارنة بعجز بنحو 1.1 مليار ريال (نحو 2.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الأحد عن نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، فقد تحقق الفائض المالي بعدما بلغ إجمالي إيرادات عُمان في النصف الأول من العام 6.724 مليار ريال (نحو 17.5 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 5.941 مليار ريال (نحو 15.5 مليار دولار).

وبحسب الوكالة، فإن الإيرادات المسجلة في أول 6 شهور من العام تشكل نحو 63.6% من إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة لعام 2022 والمقدرة بنحو 10.58 مليار ريال (27.5 مليار دولار).

قفزة في عائدات النفط والغاز



يرجع ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 40.1% مسجلة نحو 3.187 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط إلى نحو 87 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يوميا.



وكان سعر النفط في النصف الأول من العام الماضي 53 دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط إنتاج عُمان من النفط آنذاك نحو 952 ألف برميل.

وارتفعت أيضا إيرادات السلطنة من الغاز حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بنسبة 137.8% على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.73 مليار ريال (نحو 4.5 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

ووفق الوكالة، فقد انخفض معدل الدين العام لعُمان بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 18.6 مليار ريال (نحو 48.4 مليار دولار)، إذ تسعى السلطنة لخفض الدين العام من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا