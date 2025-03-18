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مدينة مصر للإسكان والتعمير تتفاوض مع شركاء للتوسع في السعودية والإمارات - الرئيس التنفيذي

تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية والمدرجة ببورصة مصر مع شركاء محتملين للتوسع في السعودية والإمارات، وفق عبدالله سلام الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تأسست مدينة مصر 1959 ومدرجة في البورصة المصرية منذ 1996، ولديها مشروعات في منطقة شرق القاهرة ومشروع في أسيوط بصعيد مصر. وسبق أن أعلنت الشركة نيتها للتوسع خارجيا، وأطلقت العام الماضي شركة دورز لإدارة الأصول العقارية وأسست لها فرع بالسعودية.

"حاليا بنتكلم مع ثلاث أو أربع عائلات أو شركات هناك (في السعودية).. كلهم ما بين مطورين بالفعل موجودين هناك أو مقاولين.. وفيه منهم كمان اللي عنده الأراضي بتاعته،" حسب سلام الذي رفض الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الشركات متوقعا أن تبدأ الشركة مشروعاتها من مدينة الرياض.

ومن بين الأسواق التي تهتم الشركة بالتوسع فيها الإمارات، ووفق سلام بدأت مدينة مصر مناقشات مع شركتين واحدة محلية وأخرى أجنبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال سلام إن مدينة مصر تفضل العمل من خلال شريك على دراية بالسوق، مشيرا إلى أن الشراكة المحتملة قد تمهد لتطوير أراضي مملوكة للشريك هذا أو الدخول في تحالف للحصول على أراضي جديدة لتطويرها.

تفاصيل أكثر: مدينة مصر للإسكان والتعمير تتفاوض مع شركاء للتوسع في السعودية والإمارات - الرئيس التنفيذي

زيلا كابيتال المصرية تستهدف إطلاق صناديق استثمار في السعودية بينها صندوق ما قبل الطروحات

تدرس زيلا كابيتال المصرية إطلاق صناديق استثمار متخصصة في السعودية بينها صندوق ما قبل الطروحات الأولية Pre-IPO، وذلك بعد حصولها على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية، وفق مروان يونس، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع إدارة الأصول للشركة، لزاوية عربي.

تعمل زيلا كابيتال التي تعد بنك استثمار في إدارة الأصول بمصر منذ 2018، وتسعى لتأسيس شركة في السعودية ضمن خطط للتوسع في أنشطة إدارة المحافظ والصناديق. فيما تشهد البورصة السعودية طفرة في الطروحات العامة الأولية بالسوقين الرئيسية والموازية. كما تنتعش إصدارات أدوات الدين.

"عندنا عدة منتجات في إدارة الأصول،" وفق يونس مضيفا أن من بين هذه المنتجات صندوق ما قبل الطروحات للاسثمار في الشركات التي تنوي الإدراج في البورصة وذلك قبل إجراء الطرح سواء في السوق الرئيسية أو الموازية "نمو".

ويُستهدف أن يبلغ حجم صندوق ما قبل الطروحات نحو 300 مليون دولار تقريبا خلال خمس سنوات من إطلاقه، على أن يستثمر الصندوق في شركتين إلى ثلاث شركات سنويا، وفق يونس.

ووفق مصدر بالشركة، فإنه في حال حصول زيلا كابيتال على رخصة سيكون من بين الخيارات أيضا إصدار صندوق استثمار مباشر في الأسهم العامة PIPE.

للمزيد: زيلا كابيتال المصرية تستهدف إطلاق صناديق استثمار في السعودية بينها صندوق ما قبل الطروحات

أسعار الذهب

يواصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلي المصري، متأثرا بأسعار المعدن عالميا والأجواء المحفزة على الطلب للملاذ الآمن. وارتفع سعر الجرام بنحو 30 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4265 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4874 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الثلاثاء، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.42 للشراء و50.52 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بتراجع طفيف عن أسعار الصباح. كان سعر الدولار قد شهد تراجع ملحوظ في البنوك يوم الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.13 للشراء، و50.98 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كانت مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لصرف 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 8 مليار دولار، مع إمكانية الوصول لتمويل جديد بـ 1.3 مليار دولار في إطار المرونة والاستدامة.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 0.5% عند مستوى 31.6 ألف نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنفس النسبة تقريبا فيما ارتفع مؤشر الشريعة بنحو 0.9%.

بنك مصر يُخفض العائد على شهادتين بالدولار

خفض بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، سعر العائد على شهادتي ادخار بالدولار لأجل 3 سنوات بنسبة 0.5% وهما شهادتي القمة وإيليت اعتبارا من 17 مارس، حسب بيان الثلاثاء.

وأصبح العائد السنوي على شهادة القمة 7.5% بدلا من 8% يصرف العائد للشهادة مقدما بنسبة تراكمية قدرها 22.5% بالجنيه.

بينما انخفض العائد على شهادة إيليت إلى 5.5% سنويا بدلاً من 6%، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار.

موافقات من الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة.

ووفق بيان للهيئة الثلاثاء، فالشركات هي: شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

ستعمل الشركات في مجال السمسرة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وكذلك عمليات التعرف على العميل وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا وذلك من خلال شركتين مسجلتين لدى الهيئة بنشاط التعهيد.

- كما وافقت الرقابة المالية لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية وفق بيان منفصل.

والشركات هي: حالا للتمويل الاستهلاكي، بي تك للتمويل، بكرة لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يـو للتمويل الاستهلاكي، وام ان تي تيك القابضة.

- كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة برأس مال 30 مليون جنيه.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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