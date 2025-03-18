تدرس زيلا كابيتال المصرية إطلاق صناديق استثمار متخصصة في السعودية بينها صندوق ما قبل الطروحات الأولية Pre-IPO، وذلك بعد حصولها على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية، وفق مروان يونس، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع إدارة الأصول للشركة، لزاوية عربي.

تعمل زيلا كابيتال التي تعد بنك استثمار في إدارة الأصول بمصر منذ 2018، وتسعى لتأسيس شركة في السعودية ضمن خطط للتوسع في أنشطة إدارة المحافظ والصناديق. فيما تشهد البورصة السعودية طفرة في الطروحات العامة الأولية بالسوقين الرئيسية والموازية. كما تنتعش إصدارات أدوات الدين.

"عندنا عدة منتجات في إدارة الأصول،" وفق يونس مضيفا أن من بين هذه المنتجات صندوق ما قبل الطروحات للاسثمار في الشركات التي تنوي الإدراج في البورصة وذلك قبل إجراء الطرح سواء في السوق الرئيسية أو الموازية "نمو".

ويُستهدف أن يبلغ حجم صندوق ما قبل الطروحات نحو 300 مليون دولار تقريبا خلال خمس سنوات من إطلاقه، على أن يستثمر الصندوق في شركتين إلى ثلاث شركات سنويا، وفق يونس.

صناديق أخرى

كما تدرس زيلا كابيتال إطلاق صناديق أخرى في السعودية كصناديق الاستثمار في الشركات التي تسعى لتحقيق عوائد على مدى زمني قصير الأجل، وفق يونس.

وحسب يونس، تتضمن الخيارات أيضا صندوق استثمار في الشركات المعروفة بالـ Value companies والتي تستطيع أن تسجل عوائد جيدة على المدى المتوسط والطويل.

ووفق مصدر بالشركة، فإنه في حال حصول زيلا كابيتال على رخصة سيكون من بين الخيارات أيضا إصدار صندوق استثمار مباشر في الأسهم العامة PIPE.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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