تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية والمدرجة ببورصة مصر مع شركاء محتملين للتوسع في السعودية والإمارات، وفق عبدالله سلام الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تأسست مدينة مصر 1959 ومدرجة في البورصة المصرية منذ 1996، ولديها مشروعات في منطقة شرق القاهرة ومشروع في أسيوط بصعيد مصر.

السعودية

سبق أن أعلنت الشركة نيتها للتوسع خارجيا، وأطلقت العام الماضي شركة دورز لإدارة الأصول العقارية وأسست لها فرع بالسعودية.

"حاليا بنتكلم مع ثلاث أو أربع عائلات أو شركات هناك (في السعودية).. كلهم ما بين مطورين بالفعل موجودين هناك أو مقاولين.. وفيه منهم كمان اللي عنده الأراضي بتاعته،" حسب سلام الذي رفض الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الشركات متوقعا أن تبدأ الشركة مشروعاتها من مدينة الرياض.

وقال سلام إن مدينة مصر تفضل العمل من خلال شريك على دراية بالسوق، مشيرا إلى أن الشراكة المحتملة قد تمهد لتطوير أراضي مملوكة للشريك هذا أو الدخول في تحالف للحصول على أراضي جديدة لتطويرها.

ماذا أيضا؟

ومن بين الأسواق التي تهتم الشركة بالتوسع فيها الإمارات، ووفق سلام بدأت مدينة مصر مناقشات مع شركتين واحدة محلية وأخرى أجنبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أما محليا، تستهدف شركة مدينة مصر للإسكان مضاعفة استثماراتها في مصر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي والتي تخطت 6 مليار جنيه (118.9 مليون دولار).

كما تتفاوض مدينة مصر للحصول على أراضي جديدة في غرب القاهرة، إضافة لمحفظتها الحالية البالغة نحو 13 مليون متر مربع، بحسب سلام.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا