تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، أسعار الدولار والذهب

مدبولي في الرياض

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، إن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار مدبولي - وفق بيان حكومي- إلى وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وتوحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد وجود تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط الموانئ، وكذلك رغبة مشتركة للتحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الأربعاء بين 48.71 و 48.84 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي، مقابل أسعار الصباح بين 48.64 و 48.78 جنيه.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.79 و 49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء، وزاد سعر الجرام نحو 20 جنيه بحلول الثالثة عصرا مقارنة بأسعار الصباح. وبلغ إجمالي الزيادة خلال اليوم 40 جنيه للجرام، فيما تأتي الزيادة بدعم من ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4309 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3770 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4354.23 جنيه للجرام للعرض و 4320.06 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تراجع جماعي للبورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" على تراجع الأربعاء بنسبة 0.81% عند مستوى 30371 نقطة.

وانخفض المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.17%، وتراجع مؤشر شريعة بنسبة 0.83%.

وتصدر سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة إي إف جي القابضة قيم التداول اليوم، وبنسبة تراجع 0.3% و 0.68%، على التوالي.

وكان سهم ايجيترانس بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول كأبرز الأسهم الصاعدة اليوم حيث قفز 5.36% عند الإغلاق.

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة من حيث قيم التداول جاء سهما عتاقة وحديد عز بنسبة تراجع 3.77% و 2.96%، على التوالي.

وفي المرتبة السادسة جاء سهم مصر الجديدة للإسكان مرتفعا بنسبة 2.84% وهو الأكثر صعودا اليوم بالمؤشر الرئيسي.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.243% الثلاثاء من 5.686% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.951% الثلاثاء من 10.995% الاثنين.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف إلى 71.12 دولار للبرميل الثلاثاء من 71.42 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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