تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بجدول أحدث إغلاقات الأسواق، وبيان من المركزي بتعطيل العمل الأحد المقبل

محفزات ضريبية

من المتوقع أن تعلن الحكومة الأربعاء، عن حزمة من التسهيلات الضريبية، قد تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي من المفترض تطبيقها العام المقبل.

كان وزير المالية أحمد كجوك، قال في بيان يوم الثلاثاء، إنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وفي لقاء مع رئيس البورصة في وقت سابق هذ الأسبوع، قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفق بيان حكومي.

وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف فـي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.

البنوك في عطلة الأحد المقبل

أعلن البنك المركزي في بيان الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي.

وسيُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024. وكانت الحكومة أعلنت الأحد عطلة رسمية، فيما سيتوقف التداول أيضا في البورصة المصرية.



احتياطيات الزيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 76200 طن زيت طعام خام، وفق بيان من وزارة التموين الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الكمية المتعاقد عليها تتضمن 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه. وبذلك يرتفع احتياطي الزيت التمويني إلى 7.6 شهر.

التضخم الأساسي

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ـ الذي يعده البنك المركزي- في أغسطس إلى 25.1% مقابل 24.4% في يوليو 2024، وفق بيان من المركزي الثلاثاء.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عاد للارتفاع في شهر أغسطس بعد تباطؤ استمر لخمسة أشهر متتالية، وسجل 26.2% في أغسطس مقابل 25.7% في يوليو، حسب بيانات المركزي للإحصاء.

كما ارتفع معدل التغير الشهري للتضخم في المدن إلى 2.1% في أغسطس. وكانت عودة التضخم للارتفاع متوقعة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو بنسب بين 10 و 15% بما في ذلك أسعار السولار الذي يؤثر على تكلفة نقل الطعام خاصة الخضروات والفاكهة.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 48.29 و 48.42 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.81 و49.01 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح الأربعاء، وزاد سعر الجرام 5 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3874 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3390 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3922.33 جنيه للجرام للعرض و 3898.76 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بإغلاق تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.89% عند 30.1 ألف نقطة.

فيما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.96% ومؤشر شريعة بنسبة 0.78%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.861% الثلاثاء من 6.711% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.463% الثلاثاء من 11.390% الاثنين.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 70 دولار للبرميل لتصل إلى 69.19 دولار الثلاثاء من 71.84 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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