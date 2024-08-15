تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بنتائج أعمال شركات، وسعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وبيان حكومي عن رأس الحكمة

معدل البطالة

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بـ 0.2% ليسجل 6.5% من 6.7% في الربع الأول من العام، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس.

ووفق البيان، ارتفعت أعداد المشتغلين خلال الربع الثاني بمقدار 72 ألف مشتغل مقارنة بالربع السابق، وانخفض عدد المتعطلين عن العمل بمقدار 46 ألف متعطل ليسجل عدد المتعطلين 2.058 مليون متعطل بينهم 1.082 مليون متعطل من الذكور.

وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4.2% في الربع الثاني من 4.4% في الربع السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث إلى 17.3% مقابل 16.5% في الربع السابق.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار بشكل طفيف في السوقين الرسمية والموازية بحلول الساعة الواحدة ونصف ظهرا الخميس.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 50.40 و 50.99 جنيه مقابل التداولات الصباحية بين 50.50 و 51 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي فانخفض ليتداول تحت مستوى 49 جنيه وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

هوت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية الخميس، وتراجع سعر الجرام نحو 25 جنيه مقارنة بأسعار تعاملات مساء الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3943 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3450 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3971.05 جنيه للجرام في العرض، و 3930.74 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون

أعلنت الحكومة نشر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، الخميس، والتي تتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في بيان حكومي، إن الاستراتيجية تدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون من الموارد الطبيعية كالرياح والطاقة الشمسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.

"من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040،" وفق المتحدث.

وأضاف الحمصاني، في البيان أنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بحلول 2040، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

رأس الحكمة

تفقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة" ضمن خطة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات.

ووفق بيان حكومي الخميس، وجه رئيس الوزراء بأن "تكون كامل العقود التي سيتم تسليمها للأهالي مُسجلة ومخصصة بالاسم لكل مالك منهم".

ونقل البيان، أن مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المُخصصة للأهالي بالمنطقة البديلة، تتضمن مناطق سكنية، خدمية، أنشطة تجارية واستثمارية، وشبكة طرق.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنحو 0.5% عند مستوى 29706 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الخميس بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان- بأكثر من 1%.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول وارتفع بأكثر من 0.7%، يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم سيدي كرير وارتفع بنحو 2.9%، وفي المرتبة الثالثة سهم أبو قير للأسمدة بنسبة ارتفاع بنحو 0.9%.

كما جاء سهم فوري بالمرتبة الرابعة وقفز 4.6% بتعاملات الصباح. وفي المرتبة الخامسة والسادسة جاء كلا من سهم موبكو للأسمدة وسهم اي فاينانس بنسبة تراجع بنحو 0.8% و 2.3%، على التوالي.

نتائج أعمال

- قالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان الخميس، إن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 146% ليسجل نحو 1.3 مليار جنيه.

وقفزت إيرادات الشركة بالنصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بنسبة 61% لتسجل نحو 5 مليار جنيه، وفق البيان.

- ارتفع صافي الربح العائد على مساهمي شركة بي انفستمنتس القابضة خلال النصف الأول من العام إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 384.7 مليون جنيه في النصف الأول من 2023، وفق القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة، الخميس.

كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى 252.7 مليون جنيه مقابل 53.6 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

- نمت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات خلال النصف الأول من 2024 بنسبة طفيفة لتسجل 1.23 مليار جنيه مقابل 1.21 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.

وكانت زيادة المبيعات نصف السنوية أيضا متواضعة لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه مقابل نحو 6.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

- ارتفعت الأرباح الصافية العائدة على مساهمي شركة السويدي اليكتريك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.4 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي، بدعم نمو الإيرادات بأكثر من 47% على أساس سنوي إلى 102.6 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.

- تراجع صافي أرباح مساهمي شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 300.2 مليون جنيه مقابل 436.4 مليون جنيه خلال نفس الربع في العام الماضي.

بينما ارتفع صافي الربح نصف السنوي إلى 762.7 مليون جنيه بالنصف الأول من 2024، مقابل 718.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام 2023.

- ارتفعت أرباح مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 155.2 مليون جنيه مقابل 33.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الربح بالربع الثاني من العام إلى 30.7 مليون جنيه مقابل 7.8 مليون جنيه في الربع المقارن.

تطوير الصناعة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية، على أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط خلال الفترة 15 - 29 أغسطس الجاري. ولم يذكر البيان عدد الوحدات المتوفر في الطرح.

ووفق بيان من الهيئة، تتضمن أنشطة الوحدات المطروحة مصانع لإنتاج البلاستيك، والطرح يقدم مجموعة من التيسيرات منها إتاحة التمليك أو الإيجار وتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، ويمكن للمستثمر الحصول على 4 وحدات بحد أقصى في الطرح.

ويمكن لرواد الأعمال الراغبين في التمليك، الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وفق البيان.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في تصريحات نقلها بيان صحفي حكومي الأربعاء، إنه تم عرض خطة عاجلة للنهوض بالصناعة على الرئيس، تتضمن خطوات سريعة لتحقيق نتائج إيجابية بحلول العام المقبل، مضيفا "هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها".

خطة عاجلة

وترتكز الخطة العاجلة على: تشجيع إنشاء مصانع جديدة، جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عدد من المشروعات ذات الأولوية، تحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، والعمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.

"شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج،" حسب ما نقل البيان عن مدبولي.

وتعمل الحكومة أيضا على توطين صناعة السيارات والهواتف في مصر، والتي تصل فاتورة استيرادها إلى 6 مليار دولار سنويا، وقال مدبولي "اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة".

وأشار مدبولي إلى عرض تم طرحه مع شركة كبرى - لم يسمها - تستهدف إنتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية بحجم إنتاج كبير لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج.

السياحة

تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الغرف الفندقية، لدعم قطاع السياحة والوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وفق ما نقله بيان حكومي عن رئيس الوزراء.

"كان هناك زيارة هذا الأسبوع لمنطقة الاهرامات لتطوير مدخل هضبة الأهرام وتحسين تجربة السائحين لهذه المنطقة،" وفق مدبولي، الذي وجه بالتحرك بصورة عاجلة لتذليل التحديات التي تجعل تجربة سياح المنطقة غير مرضية، ولتحقيق انطباع إيجابي.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.631% الأربعاء من 7.679% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.694% الأربعاء من 11.763% الثلاثاء.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تحت مستوى 80 جنيه لتصل إلى 79.87 دولار للبرميل الأربعاء من 80.69 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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