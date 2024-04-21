تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم



الدولار

استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية يوم الأحد بالسوق الموازية في مصر عند مستوى أدنى من نهاية الأسبوع الماضي، فيما يواصل تحركه بالسوقين الرسمية والموازية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة الأحد تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 48 و48.5 جنيه – وهو السعر نفسه تقريبا الذي تداول عنده مساء يوم السبت - متراجعا من متوسط بلغ 48.65 جنيه يوم الخميس الماضي قبل عطلة نهاية الأسبوع.

فيما بلغ السعر الرسمي للدولار ما بين 48.28 و48.38 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية جلسة الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في التعاملات الصباحية يوم الأحد، بعد هبوط حاد بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 1.42% بحلول الساعة 11:05 صباحا بتوقيت القاهرة الأحد، ليصل إلى نحو 28735 نقطة.

فيما صعد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة أكبر بلغت 1.62% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر سهم القلعة للاستثمارات قيم التداول بحلول الساعة 11:05 صباحا مرتفعا 3.32%، يليه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.08%.

وجاء سهم حديد عز في المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول مرتفعا بأكثر من 9.6%.

إنفوجرافك: أداء البورصة المصرية بالربع الأول من 2024

إنفوجرافك من إعداد زاوية عربي يستعرض أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يُظهر ارتفاع للمؤشرات مع إعلان الحكومة عن اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، وكذلك تعويم الجنيه.

"وادي دجلة العقارية" ترفع رأس مالها

قال ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية المصرية، في مقابلة مع زاوية عربي، إن الشركة رفعت خلال الفترة الماضية رأس مالها وستعلن عن ذلك قريبا، مضيفا أنها ستوقع عقود أرض جديدة لمشروع سياحي سكني بالعين السخنة مع جهة حكومية في وقت قريب.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.339% الجمعة من 8.101% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.518% الجمعة من 11.495% الخميس.

إغلاقات نهاية الأسبوع



#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هن