قال ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية المصرية، وهي أحد المطورين العقاريين العاملين في مصر، إن الشركة رفعت خلال الفترة الماضية رأس مالها وستعلن عن ذلك قريبا، وإنها ستوقع عقود أرض جديدة لمشروع سياحي سكني بالعين السخنة مع جهة حكومية في وقت قريب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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