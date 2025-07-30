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جهينة للصناعات الغذائية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على سير شركة جهينة للصناعات الغذائية في إجراءات زيادة رأسمالها من 941.4 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه، بزيادة قدرها 235.3 مليون جنيه، بقيمة اسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية.

وتستهدف جهينة من زيادة رأسمالها الاحتفاظ بالسيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات التوسعية للشركة.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4570 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3917 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5223 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.07 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مؤشر جديد

أعلنت بورصة مصر، في بيان، تدشين مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-L، سيبدأ العمل به بداية من أغسطس 2025، تأكيدا لما نشرته زاوية عربي الثلاثاء.

وأوضحت البورصة في بيانها أن المؤشر الجديد سيضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة، وسيكون سهم البنك التجاري الدولي مصر صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الجديد بنحو 4.26%، بينما سيكون سهم بلتون القابضة الأقل من حيث الوزن النسبي بنحو 2.23%.

وتوقع أحمد الشيخ، رئيس بورصة مصر، أن يسهم المؤشر الجديد فى جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الاستثمارات الأكثر استقرارا والأقل انخفاضا في التذبذبات السعرية، كما يمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، ومن ثم تعزيز عمق وتنوع السوق المصري.

وسبق أن أعلن الشيخ في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي، نية البورصة لتطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة.

وأطلقت مصر العام الماضي، مؤشر الشريعة الذي يضم 33 شركة تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة.

تجاوز الأزمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، عقب تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وذلك في اجتماع ضم الحكومة والتجار والصناع للتوافق على مبادرة خفض أسعار السلع الثلاثاء.

وطالب رئيس الوزراء، ضرورة تخفيض أسعار السلع في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الأخيرة.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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