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البورصة تطلق مؤشر الشريعة



أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الأربعاء، إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع، وفق بيان من البورصة.



وقال الشيخ، إن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشيا مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة".

وأضاف: "كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات".

كانت شركة سي آي كابيتال قالت في بيان الثلاثاء، إن شركة سي آي كابيتال استس مانجمنت تعتزم إطلاق أول صندوق يحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية فور الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة، على أن يتم إطلاق الصندوق كثاني صندوق لمحاكاة مؤشرات البورصة المصرية.

إجازة طويلة

قرر البنك المركزي المصري، تعليق العمل بالبنوك الأسبوع المقبل بالكامل، بمناسبة عيد الأضحى، لتمتد الإجازة من يوم الأحد 16 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو 2024. وسيعود العمل مرة أخرى في يوم الأحد 23 يونيو.

ويترقب المصريون الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجازة العيد، فيما نقلت فضائية اكسترا نيوز عن مصدر حكومي مطلع أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.

اتفاقية بين سوديك وماريوت

وقعت شركة سوديك العقارية اتفاقية شراكة مع ماريوت الدولية لإطلاق العلامة التجارية " تريبيوت بورتفوليو" التابعة لمجموعة ماريوت الدولية، في اثنين من مشروعات سوديك بغرب القاهرة والساحل الشمالي، وفق بيان من الشركة.

وسيتم افتتاح فندق تريبيوت بورتفوليو في مشروع فورتي ويست بمنطقة غرب القاهرة خلال 2027، ومن المخطط افتتاح الفندق الثاني من فنادق تريبيوت بورتفوليو بمشروع June برأس الحكمة بالساحل الشمالي عام 2029.

الدولار

بعد أكثر من ثلاثة شهور على تعويم الجنيه، لا يزال سعر الدولار يتحرك في البنوك المصرية والسوق الموازية.

وبتعاملات صباح الأربعاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين نحو 47.65 و48.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار، فتداول في نطاق بين 47.51 و 47.61 جنيه، وفق بيانات بنوك محلية.

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.72% عند 26082.29 نقطة. كما صعد المؤشر السعبيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.11%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.299% الثلاثاء من 7.585% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.313% الثلاثاء من 11.392% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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