تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الوطنية للطباعة

أعلنت بورصة مصر عن بدء التداول على أسهم شركة الوطنية للطباعة بجلسة الثلاثاء، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 21.25 جنيه للسهم، وفق بيان صادر الاثنين.

كما تقرر مضاعفة الحدود السعرية للسهم على أن تبلغ 40% في أول جلسة فقط، وتم إدراج أسهم الوطنية للطباعة في السوق متوسط النشاط، وهو يضم الأسهم المسموح التعامل عليها بآليات التداول في ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش.

طرحت الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، خُصص نصفها للاكتتاب العام الذي تمت تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص.

والوطنية للطباعة هي ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري هذا الشهر والذي تضمن 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمالها، كما شهدت البورصة إدراجين مباشرين فقط في 2025 بالرغم من خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام.

للمزيد: تغطية الاكتتاب العام لطرح الوطنية للطباعة في بورصة مصر نحو 23.6 مرة

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4590 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3934 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5246 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.69 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا