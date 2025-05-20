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أسعار الدولار

انخفض سعر الدولار الرسمي خلال تعاملات الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه، وبلغ نحو 49.9 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.26 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مؤشر أذون الخزانة

توقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لزاوية عربي، إطلاق مؤشر لأذون الخزانة خلال العام الجاري، ضمن خطط تعميق السوق. جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في تونس منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من البورصات الإفريقية والعربية.

وقال الشيخ: "في خلال فترة قصيرة نأمل أن أحنا نصدر مؤشر لأذون الخزانة.. السنة دي إن شاء الله".

وسبق أن أعلن الشيخ في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي، نية البورصة لتطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة.

وفي تصريحاته من تونس، قال الشيخ، إنه جاري العمل على المؤشرين الآخرين، على أمل إطلاقهما هذا العام أيضا.

تفاصيل أخرى

في حين تسعى البورصة المصرية لجذب طروحات حكومية تدعم الاكتتابات العامة الأولية من القطاع الخاص، فهي تسعى أيضا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواجهة شطب الشركات من السوق.

"شفنا شركتين تم شطبهم من البورصة نتيجة استحواذ مستثمر عليهم من خلال (برنامج) الطروحات.. تنسيقا مع الهيئة والجهات المعنية في مصر، نحاول إن أحنا يبقى اللي بيشتري شركة (مدرجة) أو ياخد حصة من المال العام (فيها) يشتري حتى 90% ويترك نسبة الحد الأدنى من التداول الحر في البورصة،" وفق الشيخ.

وحسب قواعد القيد في البورصة المصرية، فإن نسبة الأسهم حرة التداول يجب ألا تقل عن 10% وذلك للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كانت جهات حكومية باعت في 2023 حصة أغلبية في شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد تم شطب باكين من البورصة بعدها.

وفي نفس العام، تخارجت مؤسسات حكومية بينها بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وهي شركة تابعة لمجموعة حديد عز. وتم شطب عز الدخيلة من البورصة بعد هذا أيضا.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء ارتفعت أسعار الذهب المحلية بنحو 5 جنيه للجرام عيار 21.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4540 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3891 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5189 جنيه للجرام.

أخبار

- أعلنت بلتون القابضة، في بيان الثلاثاء، أن شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم أتمت إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه. وحسب البيان يعد هذا الإصدار الثاني في أقل من عام.



إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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