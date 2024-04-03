تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم



الدولار

بحلول الساعة العاشرة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.80 و 47.16 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.



فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.12 و 47.22 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.



البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.25% عند مستويات 27.8 ألف نقطة بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

كما تراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.45%.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا بقيادة سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر – منخفضا بنسبة 0.25%.



وتصدر سهم السويدي اليكتريك قيم التداولات بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة مرتفعا بأكثر من 3.81%.





مؤشر مديري المشتريات

تباطأ تدهور القطاع الخاص في مارس، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير، لكنها لا تزال تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.



للمزيد من التفاصيل: التعويم يخفف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص في مصر، ما التفاصيل؟

إغلاقات الثلاثاء

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا