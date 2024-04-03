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تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم
الدولار
بحلول الساعة العاشرة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.80 و 47.16 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.12 و 47.22 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.
البورصة
انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.25% عند مستويات 27.8 ألف نقطة بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة.
كما تراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.45%.
وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا بقيادة سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر – منخفضا بنسبة 0.25%.
وتصدر سهم السويدي اليكتريك قيم التداولات بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة مرتفعا بأكثر من 3.81%.
مؤشر مديري المشتريات
تباطأ تدهور القطاع الخاص في مارس، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير، لكنها لا تزال تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.
للمزيد من التفاصيل: التعويم يخفف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص في مصر، ما التفاصيل؟
إغلاقات الثلاثاء
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