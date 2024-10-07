تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بموافقة البرلمان مبدئيا على نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء

مُدن القابضة الإماراتية مطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة

أعلنت القابضة ADQ الإماراتية - وهي شركة استثمارية قابضة بمثابة صندوق سيادي مقرها أبوظبي - يوم الجمعة، تعيين مجموعة مُدن القابضة الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة.

ستكون مُدن القابضة، المطور الرئيسي للمشروع بالكامل، كما ستتولى مسؤولية تطوير المرحلة الأولى من المدينة المزمع إنشاؤها والتي تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع، من أصل المساحة الإجمالية للمشروع البالغة 170 مليون متر مربع.

وسيتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع وفق المخطط العام الذي قدمته مُدن القابضة بالشراكة مع مطورين بارزين من مصر والإمارات والمجتمع الدولي تحت إشراف شركة مشروع رأس الحكمة للتطوير الحضري التابعة لـ "القابضة" (ADQ) ومُدن القابضة، وفق بيان القابضة.

ووقعت مُدن القابضة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المصرية والإماراتية بينها السويدي اليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون، لبدء الأعمال في البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع.

ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات التراكمية لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليار دولار بحلول عام 2045، وسيسهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 25 مليار دولار.

ويتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب 750 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة عند اكتماله، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع مليوني شخص.

ويركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مطار دولي بالإضافة إلى الربط بسكك حديدية عالية السرعة.

ويتضمن المخطط الرئيسي مناطق سكنية ومساحات مكتبية وأماكن ضيافة وتجارة التجزئة ومرافق الترفيه والتسلية. وستضم رأس الحكمة مرسى دولي ومنطقة حرة خاصة.

إضافة إلى ذلك، ستسعى شركة مدن القابضة إلى تطوير البنية التحتية لدعم مجموعة من الصناعات عالية النمو، بما في ذلك خدمات الأعمال والخدمات المالية والتصنيع الخفيف والتكنولوجيا.

البورصة

قلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية، لكنها حافظت على ارتفاعها بحلول ختام التعاملات. وأنهى المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" تعاملات الاثنين على ارتفاع 0.31% عند مستوى 31819.16 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 1.3% بحلول منتصف التعاملات.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.18%، ومؤشر شريعة بـ 1.78%.

وقال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، في تصريحات صحفية الاثنين، إن البورصة تدرس مستندات 11 شركة جديدة للقيد في البورصة، متوقعا أن يشهد السوق الرئيسي طرح خلال العام الجاري، إضافة لطرح آخر متوقع في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحركات الأسهم

تصدر سهم أوراسكوم كونستراكشون قيم التداول بحلول نهاية التعاملات مرتفعا بـ 12.7%، وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم سوديك العقارية - المملوكة للدار الإماراتية - وارتفع بنحو 15.5%.

وجاء سهم السويدي اليكتريك في المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول، مرتفعا بنحو 11.8%، فيما لم يسجل سهم البنك التجاري الدولي أي تغير يذكر وجاء في المرتبة الرابعة.

أما المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول فكانت من نصيب سهم طلعت مصطفى القابضة، الذي تراجع 2.3%.

وقالت السويدي اليكتريك في بيان للبورصة إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع مُدن القابضة هي توضيح نوايا الطرفين للتعاون المستقبلي ولا تشكل أي اتفاق ملزم، كما لم يتم التفاوض بعد بين الطرفين على النطاق المحتمل من حيث القيمة أو المدة أو المنتجات، أو أي تواريخ محددة للاتفاقيات النهائية.

للمزيد: البورصات العربية تلتقط أنفاسها وتعاقدات "رأس الحكمة" تدعم أسهم مصرية

زاوية بودكاست

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية.

لـ بودكاست هذا الأسبوع زاوية بودكاست: إشارة البدء لتطوير رأس الحكمة في مصر، وتوقعات نمو أكبر في السعودية

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الاثنين بين 48.36 و 48.50 جنيه، وفق تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.30 و 48.67 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الثالثة عصرا سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4086 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3575 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4104.43 جنيه للجرام للعرض و 4070.34 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

الجيل الخامس

وقعت 3 شركات محمول عاملة في مصر (فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات إي آند مصر)، الاثنين، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتفاقيات للحصول على تراخيص خدمات الجيل الخامس، وهي الدفعة الثانية من التراخيص بعد أن كانت الأولى لصالح الشركة المصرية للاتصالات WE في وقت سابق هذا العام.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن إجمالي قيمة تراخيص الجيل الخامس تبلغ 675 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة الرخصة لكل شركة 150 مليون دولار.

وحسبما ذكر محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - وفق صحف محلية - فيشترط على الشركات تدبير قيمة الرخص بالدولار من الخارج.

وأوضح شمروخ أن الـ 150 مليون دولار هي قيمة رخص الجيل الخامس لكل شركة بدون ترددات، بالإضافة إلى 75 مليون دولار رسوم انتقال الشركات للجيل الخامس للمحمول.

وتلتزم الشركات ببدء تقديم خدمة الجيل الخامس بشكل رسمي تجاريا خلال 6 أشهر.

الصندوق السيادي

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل مبدئي، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي، وبينها نقل تبعيته لمجلس الوزراء.

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام تأسيس الصندوق الذي تأسس في 2018 ويتبع وزارة التخطيط. ويتضمن التعديل نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، وأن يتم اختيار الوزير المعني بالصندوق السيادي من خلال مجلس الوزراء.

ووفق بيان عبر موقع المجلس فقد تمت الموافقة في الجلسة العامة على مجموع مواد تعديل القانون "وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة،" دون تحديد موعدها.

مقابلة مع مسؤول في طاقة عربية المصرية

تعتزم شركة طاقة عربية المصرية والمدرجة ببورصة مصر، البدء في أعمال الإنشاءات لمحطة للطاقة الشمسية خلال شهور، فيما تتفاوض على مشروعات في السعودية، وفق شريف مبارك رئيس قطاع الاستدامة في الشركة لزاوية عربي.

تعمل طاقة عربية، في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ومحطات تحلية المياه. وجاءت تصريحات مبارك في مقابلة فيديو مع زاوية عربي على هامش مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الذي عقد بالقاهرة في 30 سبتمبر.

وأضاف مبارك، أن الشركة تستهدف إنشاء محطات لتحلية المياه بمصر، خاصة في مناطق بالساحل الشمالي وسيناء، ولديها مفاوضات مع مطورين لكنها لا تزال في مرحلة التفاوض.

البنك التجاري الدولي

وقع البنك التجاري الدولي - أكبر بنك خاص في مصر - اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" - ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي - وفق بيان من CIB.

تبلغ مدة القرض 10 سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

ماجنوم العقارية السعودية

بحث حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ماجد مرعي الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية - الذراع العقاري لمجموعة روابي القابضة بالسعودية - المشروعات الاستثمارية المقبلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مشروع برج "فوربس إنترناشيونال تاور" أول برج هيدروجيني خال من الانبعاثات الكربونية في العالم وباستثمارات تبلغ مليار دولار.

ووفقا لبيان من الوزارة يوم الأحد، يهدف البرج، إلى تحقيق 100% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة، وتفعيل الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة ليساهم بحوالي 75% من إجمالي الطاقة الكهربائية لتشغيل البرج.

كما يعتمد على الطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة بواجهة البرج لتوليد 25% من الطاقة الكهربائية المطلوبة.

باري كاليبو السويسرية تخطط لاستثمار 30 مليون دولار

ترغب شركة باري كاليبو السويسرية في دخول السوق المصري، من خلال إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، لتلبية الطلب في السوق المحلي والاعتماد على مصر كمركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق والحرة، الأحد.

وبحث ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع فامسي موهان، رئيس الفرع الإقليمي للشركة في منطقة آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري.

وحسب البيان، أكد عباس، تقديم الدعم الكامل لشركة باري كاليبو في كافة مراحل المشروع وتيسير الإجراءات بداية من توفير الأراضي وتأسيس الشركة إلى إجراءات تشغيل المشروع لضمان استدامة عمليات الإنتاج.

مجموعة "آخي" البيروفية تضخ 10 ملايين دولار

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع أوجستو باور، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آخي " AJE" البيروفية - رابع أكبر مُنتج للمشروبات في العالم - التوسعات الاستثمارية للشركة في مصر.

ونقل بيان للهيئة السبت، عن أوجستو باور أن الشركة ستضخ 10 ملايين دولار لإضافة خطي إنتاج جديدين في مصنعها لإنتاج العصائر والمياه الغازية ومشروبات الطاقة في مدينة السادس من أكتوبر، لتلبية الطلب المتزايد في مصر والأسواق المجاورة.

وبدأت الشركة إنتاجها في مصر عام 2014 باستثمارات بلغت 44 مليون دولار، وفق البيان.

صادرات زراعية

ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية، خلال الفترة يناير- 2 أكتوبر 2024، إلى نحو 6.76 مليون طن بمتوسط نحو 3.95 مليار دولار بزيادة 932.7 مليون دولار.

ووفق بيان لوزارة الزراعة الجمعة، تصدرات الموالح، البطاطس، البصل أبرز المحاصيل التصديرية.

وتصدر مصر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالمية، وفق البيان.

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