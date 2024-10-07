*تم التحديث ببيانات الإغلاق، وتعليق محلل

التقطت أسواق الأسهم العربية أنفاسها خلال تعاملات الاثنين، مع تسجيل صعود في مصر والسعودية، بينما تمكنت أسواق الإمارات من تقليص خسائرها، وإن كانت لا تزال في المنطقة الحمراء.

كانت أسواق الأسهم العربية، قد شهدت تراجعات في ختام الأسبوع الماضي، مع زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتعهد إسرائيل بالرد على ضربة إيرانية مطلع أكتوبر، وتشير توقعات إلى أن الضربة الإسرائيلية قد تستهدف حقول نفط في طهران.

وفسر محلل مالي لزاوية عربي، تحسن مؤشرات البورصات العربية بأنه نتيجة هدوء التخوفات بشأن الرد المتبادل بين إسرائيل وإيران خاصة مع مرور أيام على الضربة الإيرانية ضد إسرائيل، ما دفع الأسواق للتصحيح بعد تراجعات الأيام الماضية.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.3%، فيما قفز مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بأكثر من 1.2%.

أما الأسواق الإماراتية فأغلقت على تراجعات طفيفة، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي DFMGI بنحو 0.2% وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية FADGI بنحو 0.4%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بـ 0.38%، بينما تراجع مؤشر بورصة عمّان بشكل طفيف بنسبة 0.09%.

نظرة أعمق على الأسهم المصرية

تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية أولى جلسات الأسبوع - بعد أن تم تعطيل العمل يوم الاحد للاحتفال بذكرى 6 أكتوبر - مستوى 31.8 ألف نقطة، بعد أن كان قد وصل لمستوى 32 ألف نقطة خلال الجلسة.

وجاء أداء أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة والموقعة على تعاقدات مع مجموعة مُدن القابضة الإماراتية المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة لافتا.

ارتفع سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بنحو 12.7%، وارتفع سهم السويدي اليكتريك بنحو 11.8%.

الارتفاع جاء رغم بيان من شركة السويدي اليكتريك، قالت فيه إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع مُدن القابضة هي توضيح نوايا الطرفين للتعاون المستقبلي ولا تشكل أي اتفاق ملزم، كما لم يتم التفاوض بعد بين الطرفين على النطاق المحتمل من حيث القيمة أو المدة أو المنتجات.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت القابضة ADQ الإماراتية - وهي شركة استثمارية قابضة بمثابة صندوق سيادي مقرها أبوظبي - تعيين مجموعة مُدن القابضة الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة.

وستطور مُدن القابضة، المرحلة الأولى من المشروع على 50 مليون متر مربع، من أصل المساحة الإجمالية للمشروع البالغة 170 مليون متر مربع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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