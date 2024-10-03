تعتزم شركة طاقة عربية المصرية والمدرجة ببورصة مصر، البدء في أعمال الإنشاءات لمحطة للطاقة الشمسية خلال شهور، فيما تتفاوض على مشروعات في السعودية، وفق شريف مبارك رئيس قطاع الاستدامة في الشركة لزاوية عربي.

تعمل طاقة عربية، في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ومحطات تحلية المياه. وجاءت تصريحات مبارك في مقابلة فيديو مع زاوية عربي على هامش مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الذي عقد بالقاهرة في 30 سبتمبر.

وتوسعت طاقة عربية مؤخرا في المملكة من خلال شركة مشتركة مع مستثمر سعودي تعمل في مجال الغاز.

وأضاف مبارك، أن الشركة تستهدف إنشاء محطات لتحلية المياه بمصر، خاصة في مناطق بالساحل الشمالي وسيناء، ولديها مفاوضات مع مطورين لكنها لا تزال في مرحلة التفاوض.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا