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أسعار الذهب

تخلت أسعار الذهب في مصر عن مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيه لعيار 21.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4840 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4149 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5531 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.89 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

شركات

- قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن مبيعاتها منذ بداية العام تجاوزت 160 مليار جنيه، بنمو سنوي 127%، وفق بيان للبورصة الأربعاء، معلنة عن مبيعات بقيمة 70 مليار جنيه في يوم واحد بعد إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها بالساحل الشمالي ساوث ميد. أطلق مشروع ساوث ميد في يوليو الماضي وحقق مبيعات أكثر من 352 مليار جنيه حتى الآن.

- أتمت شركة حسن علام للإنشاءات إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار جنيه، بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، بهدف تمويل مشروع "باب مصر" الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني التابعة لشركة حسن علام، وفق بيان لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب.

- انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في أبريل، مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر 48.5 نقطة في أبريل من 49.2 نقطة في مارس. وهذه أدنى قراءة للمؤشر منذ بداية 2025.

وأرجع التقرير هذا الانكماش إلى ضعف الطلب لدى الشركات، وانخفاض حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج. وقلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وكان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ شهر أكتوبر الماضي، فيما انخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي.

لكن ارتفع مستوى التفاؤل لدى الشركات لأعلى معدل في 3 أشهر، وكانت الشركات أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي مع توقعات إيجابية بشكل عام بأمل تحسن ظروف السوق في الداخل والخارج.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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