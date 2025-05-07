تخطط شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ سهولة التابعة لبنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - لإصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه ( 23.7 مليون دولار) خلال النصف الثاني من 2025، ضمن برنامج قيمته نحو 3 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، وفق أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.

تسعى عدة شركات مصرية لإصدار سندات توريق خلال الفترة المقبلة، مع محفزات خفض الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي المصري في أبريل خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. هذا بعد أن شهدت الإصدارات انخفاض ملحوظ العام الماضي مع زيادة الفائدة 8% خلال 2024، وفق بيانات رسمية.

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"نستهدف توريقتين خلال السنة دي.. 600 مليون (جنيه) في التوريقة،" وفق الشنواني مشيرا إلى أن الإصدارين مخطط لهما خلال النصف الثاني من 2025.

والبرنامج ليس جديد، حيث نفذت منه الشركة إصدار بقيمة 478 مليون جنيه في نوفمبر الماضي. وتستهدف، وفق الشنواني، استكمال بقية البرنامج خلال العامين المقبلين.

توسعات

تقدم سهولة نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر لعدد من السلع المعمرة، السلع المنزلية والإلكترونية عبر تطبيق إلكتروني. ويقدر حجم أعمال الشركة حاليا بنحو 3 مليار جنيه وتستهدف نموها بنسبة 40% بنهاية العام الجاري، وفق الشنواني.

وضمن خططها للتوسع، قال الشنواني إن سهولة تستهدف إطلاق نشاط تقسيط السيارات خلال الربع الثالث من 2025.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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