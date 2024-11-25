القاهرة : أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-

وقد صرح أحمد الشنواني – العضو المنتدب لشركه بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ان حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لإستراتيجية التوسع المتبعة من قبل الشركة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك ترسيخاً لدور الشركة في تعزيز الشمول المالي طبقاً لرؤية مصر 2030 وتحسين الاقتصاد الكلي.

وأضاف فادي الياس – رئيس القطاع المالي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ، ان قيام الشركة بأول عملية توريق لها هي خطوة إيجابية واستمرار لنمو الشركة المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي. وذلك لتعزيز الموقف المالي للشركة طبقاً لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية وتأسيساً على ذلك فقد شهد بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث لعام 2024 نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي وكما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوي.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهوله وهو يعد الإصدار ا الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري. كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.

وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة الى نمو اسوق الدين بمصر من حيث عدد الشركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، مما يؤدي إلى نمو مستدام في قطاع أسواق الدين. .

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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