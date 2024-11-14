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*تم التحديث بارتفاع معدل البطالة

معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.7% بزيادة 0.2% عن الربع السابق، وفق بيان من الجهاز المركزي للإحصاء الخميس.

كان معدل البطالة قد بلغ خلال الربع الثاني من العام 6.5% مسجلا انخفاض حينها عن الربع الأول من 2024.

وخلال الربع الثالث من العام، بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.159 مليون متعطل مقابل 2.058 مليون متعطل في الربع السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثالث 4.2%، وبين الإناث بنسبة 18.2%.

نتائج أعمال

- ارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية لشركة السويدي اليكتريك خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من 92% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار جنيه، وفق بيان الخميس للبورصة المصرية.

فيما بلغت نسبة الارتفاع في صافي الربح أكثر من 64% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل نحو 13.3 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنحو 58.8% إلى 62.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 51.5% إلى 164.8 مليار جنيه.

- تراجع صافي الربح العائد على مساهمي الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الثالث من العام إلى 2.1 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات الشركة المرسلة للبورصة الخميس.

وذلك تحت ضغط ارتفاع تكاليف النشاط والتكاليف التمويلية، بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط الفصلية إلى 20.5 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه الفترة المقارنة.

كما تراجع صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس، بين 49.25 و 49.39 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.10 و 50.68 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير صباح الخميس، وانخفض سعر الجرام بأكثر من 50 جنيه لعيار 21 مقارنة بأسعار ماء الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4103 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3590 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4186.76 جنيه للجرام للعرض و4130 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.28% عند مستوى 31522 نقطة الساعة 11:50 صباح الخميس بتوقيت القاهرة. وصعد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1%.

ومن حيث قيم التداول الساعة 11:50 صباحا، جاء سهم البنك التجاري الدولي في الصدارة وبنسبة ارتفاع 0.62%، يليه سهم ليسيكو مصر بنسبة ارتفاع 4.63%، وسهم أوراسكوم للتنمية مرتفعا 2.71%.

عرض شراء

أعلنت البورصة في بيان الخميس، موعد بدء سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير لشراء حتى 133 مليون سهم بنسبة 50.87% تقريبا من أسهم رأس مال شركة المتحدة للإسكان والتعمير بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي.

وسيستمر العرض خلال الفترة 17 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل. على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وسيكون معامل المبادلة كل سهم من المتحدة للإسكان يقابله 3 سهم من القاهرة للإسكان.

ارتفاع عجز الميزان التجاري في أغسطس بـ 21%



ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 21% إلى 4.88 مليار دولار مقابل 4.03 مليار دولار في أغسطس 2023، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء.



وخلال أغسطس الماضي، تراجعت الصادرات المصرية بنحو 7% إلى 3.45 مليار دولار مقابل 3.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 52.7%.



أما الواردات فارتفعت قيمتها بنسبة أكبر بلغت 7.6% لتصل إلى 8.34 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 7.75 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.



جاء ذلك نتيجة ارتفاع واردات منتجات البترول 81.2%، والغاز الطبيعي بنسبه 234.7% والقمح بنسبة 26.5%، وفق البيان.

تحديثات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الخميس، إلى 28.50 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الأربعاء عند 58.27 جنيه للدولار.

تراجعت أسعار الذهب عالميا الخميس إلى 2541.12 دولار للأوقية، مقابل 2572.98 دولار بإغلاق الأربعاء.

فيما تحركت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف إلى 72.27 دولار للبرميل مقابل 72.28 دولار للبرميل بإغلاق الأربعاء.

إغلاقات الأربعاء

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