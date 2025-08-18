تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أخبار شركات

- انخفض صافي أرباح شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 89% على أساس سنوي، لتسجل 16.9 مليون جنيه.

جاء انخفاض الأرباح الصافية رغم ارتفاع إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 52.9% على أساس سنوي لتصل إلى 588 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع ملحوظ لتكلفة النشاط خلال نفس الفترة بنسبة 103.5% على أساس سنوي، بجانب انخفاض الإيرادات التمويلية للشركة بنحو 87%.

- ارتفع صافي أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لتسجل 37.622 مليار جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام عيار 21 بنحو 10 جنيه عن الأسعار الصباحية.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات4545 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3896 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5194 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.15 جنيه للشراء و49.02 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

