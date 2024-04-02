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الدولار

بحلول الساعة 10:00 مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.9 و 47.8 جنيه ووصل بعد منتصف الليل إلى 47.3 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية يوم الاثنين ما بين 47.15 و 47.22 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

صندوق النقد

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة ربع السنوية المقبلة لبرنامج قرض من الصندوق لمصر بقيمة 8 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.

وأضافت أن المراجعات التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو ستسمح بتقديم 820 مليون دولار لمصر بالإضافة إلى 820 مليون دولار التي تم الموافقة عليها بعد إقرار القرض في مارس.

وستتم المراجعات من الرابعة إلى الثامنة لبرنامج القرض لمصر كل ستة أشهر، على أن تكون المراجعة الأخيرة في خريف 2026 وسيتم صرف 1.3 مليار دولار كل 6 أشهر إذا التزمت مصر بمطالب الصندوق، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن المؤتمر الصحفي.

تفاقم عجز الحساب الجاري وارتفاع الدين الخارجي

تفاقم عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الرابع من العام 2023، فيما ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي وفصلي، وفق بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط المصرية.

وسجل الدين الخارجي خلال الفترة بين أكتوبر - ديسمبر 2023 - وفقا لبيانات المعيار الدولي لنشر البيانات المنشور على موقع وزارة التخطيط - نحو 168 مليار دولار، مقارنة مع 162.93 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الدين الخارجي بالربع الرابع من 2023 مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

البورصة

قفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) 5.26% الاثنين ليغلق عند 28297.17 نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 3.72%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداول مرتفعا 6.03%، يليه سهم بلتون مرتفعا 10.43% وسهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي – مرتفعا 6.52%.

وكان سهم اي فاينانس الأكثر ارتفاعا – ضمن المؤشر الرئيسي – حيث قفز 11.76% بإغلاق الاثنين، يليه سهم مصر الجديدة بنسبة ارتفاع 11.66%.

وكانت مصر الجديدة قد أعلنت صباح الاثنين عن نتائجها المالية لعام 2023.

وقفز صافي ربح الشركة إلى 7.8 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 603 مليون جنيه في 2022 بفضل زيادة الإيرادات إلى 15.6 مليار جنيه في 2023 من 2 مليار جنيه في 2022.

وتعد هذه النتائج هي الأعلى في تاريخ الشركة. ويعود ذلك إلى صفقة بيع أرض هليوبارك مقابل 15 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكومية في 2023.

في المقابل كان سهم حديد عز الاكثر انخفاضا – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 2.74%، يليه سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 1.5%.

وكان القطاع العقاري اليوم في صدارة التداولات مستحوذا على 39.53% من قيم التداول، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مستحوذا على 16.47% من قيم التداول.

وقفز مؤشر قطاع العقارات الاثنين بنسبة 6.51%. كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 3.79%.

وكانت مكاسب البورصة المصرية الاثنين مدفوعة بشراء المؤسسات المحلية والأجانب. وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 87.2 مليون جنيه و 71.6 مليون جنيه على التوالي. بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 158.8 مليون جنيه.

السندات

وبالنسبة للعائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 فقد انخفض طفيفا إلى 6.997% الاثنين مقابل 7.065% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 بشكل طفيف ليسجل 10.943% الاثنين مقابل 10.95% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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