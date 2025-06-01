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أخبار شركات

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري، في بيان للبورصة الأحد، بدء إجراءات تأسيس شركة تابعة لها في الإمارات باسم Cities of the World لدعم توسعها الإقليمي، على أن تتولى هذه الشركة الجديدة الإشراف كل مشروعات مدينة مصر خارج مصر.

وحسب البيان، يُعتزم تعيين محمد لاشين، في منصب العضو المنتدب للشركة الجديدة وهو حاليا نائب أول للرئيس التنفيذي لتطوير المنتج بشركة مدينة مصر.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4600 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3943 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5257 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.71 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أول صندوق استثمار يتتبع مؤشر الاستدامة في بورصة مصر

تعتزم شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول المصرية - إحدى شركات سي آي كابيتال القابضة التابعة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - إطلاق أول صندوق استثمار يتتبع مؤشر الاستدامة في بورصة مصر S&P/EGX ESG خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق طارق شاهين، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، لزاوية عربي.

وحسب بيانات بورصة مصر، يوجد 6 صناديق تتبع أو تحاكي مؤشرات البورصة، منها 3 صناديق تتبع مؤشر الشريعة الذي أطلق العام الماضي، وصندوقين يتتبعان مؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان، وصندوق وحيد يتتبع مؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان.

يساهم تنوع المؤشرات وخصوصا إذا كانت بالشراكة مع شركات خدمات مالية دولية تستطيع الترويج للمؤشر وجذب استثمارات له، في وجود منتجات مالية جديدة كصناديق الاستثمار التي تجذب شريحة من المستثمرين المهتمين بخيارات محددة مثل تلك المتوافقة مع الشريعة أو الاستدامة.

"إن شاء الله هنبقى أول شركة بتطلع صندوق استدامة أخضر.. (الصندوق هيتبع) مؤشر S&P/EGX ESG Index بالبورصة،" وفق شاهين.

وحسب شاهين، يتوقع إطلاق الصندوق - بالتعاون مع بنك مصر- خلال الربع الثالث من 2025. يضم مؤشر الاستدامة حاليا نحو 30 سهم منهم سهم البنك التجاري الدولي، مجموعة إي إف جي القابضة، طاقة عربية، جهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون.

لدى سي آي كابيتال أصول بنحو 82 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، وفق أحدث بيانات متاحة، وتدير ما يزيد عن 30 صندوق استثمار ما بين الدخل الثابت والنقدي والأسهم والإسلامي والمتوازن.

إيفولف تدرس التوسع في الخليج

تدرس شركة إيفولف للاستثمار القابضة المصرية، العاملة في تجارة المعادن وصناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب، فرص التوسع في سوقين بمنطقة الخليج، وفق سامح الترجمان الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.



تشهد صناديق الاستثمار في الذهب نشاط ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويوجد في مصر حاليا 3 صناديق مرتبطة بالذهب مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وهي: صندوق AZ – Gold لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق "ذهب" لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق "سبائك" التابع لشركتي بلتون لإدارة الأصول وإيفولف .



"بندرس في سوقين في منطقة الخليج على (مستوى) القواعد وعلى الشركاء اللي ممكن نتعامل معاهم،" وفق الترجمان بدون تحديد الأسواق.



ويبلغ حجم أعمال إيفولف حاليا في مصر حوالي 4 مليار جنيه (80.3 مليون دولار) وبعدد عملاء 300 ألف عميل.

تعمل إيفولف مع شركات محلية لإطلاق صناديق جديدة في الذهب، كما تبحث مع الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إطلاق منتجات مالية أخرى مرتبطة بالذهب.



"بنتوسع في الصناديق بنحاول أن احنا نطلع صناديق أخرى.. بنشوف مع الهيئة ايه المنتجات المالية الأخرى اللي ممكن أن تصدر.. (تبقى) فيها سيولة أكبر،" وفق الترجمان.

وتدرس إيفولف حاليا طلبات من مؤسسات محلية لإطلاق صناديق للاستثمار في الذهب. وتوقع الترجمان أنه بحلول نهاية الصيف "هيكون فيه بعض (من هذه) الصناديق دخلت الهيئة على الأقل للموافقة عليها".

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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