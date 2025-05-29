تعتزم شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول المصرية - إحدى شركات سي آي كابيتال القابضة التابعة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - إطلاق أول صندوق استثمار يتتبع مؤشر الاستدامة في بورصة مصر S&P/EGX ESG خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق طارق شاهين، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، لزاوية عربي.

تصريحات شاهين جاءت في مقابلة فيديو تنشر لاحقا، على هامش مؤتمر مجموعة بورصة لندن بالقاهرة LSEG Insight Series -Egypt يوم الثلاثاء.

وحسب بيانات بورصة مصر، يوجد 6 صناديق تتبع أو تحاكي مؤشرات البورصة، منها 3 صناديق تتبع مؤشر الشريعة الذي أطلق العام الماضي، وصندوقين يتتبعان مؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان، وصندوق وحيد يتتبع مؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان.

يساهم تنوع المؤشرات وخصوصا إذا كانت بالشراكة مع شركات خدمات مالية دولية تستطيع الترويج للمؤشر وجذب استثمارات له، في وجود منتجات مالية جديدة كصناديق الاستثمار التي تجذب شريحة من المستثمرين المهتمين بخيارات محددة مثل تلك المتوافقة مع الشريعة أو الاستدامة.

"إن شاء الله هنبقى أول شركة بتطلع صندوق استدامة أخضر.. (الصندوق هيتبع) مؤشر S&P/EGX ESG Index بالبورصة،" وفق شاهين.

وحسب شاهين، يتوقع إطلاق الصندوق - بالتعاون مع بنك مصر- خلال الربع الثالث من 2025. يضم مؤشر الاستدامة حاليا نحو 30 سهم منهم سهم البنك التجاري الدولي، مجموعة إي إف جي القابضة، طاقة عربية، جهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون.

لدى سي آي كابيتال أصول بنحو 82 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، وفق أحدث بيانات متاحة، وتدير ما يزيد عن 30 صندوق استثمار ما بين الدخل الثابت والنقدي والأسهم والإسلامي والمتوازن.

وأطلقت الشركة بنهاية مايو، الاكتتاب في أول صندوق دولاري "سي آي كابيتال لأدوات الدخل" وهو أول صندوق دولاري مملوك لها بخلاف صناديق مماثلة تديرها للغير.

وقال شاهين في رد على سؤال حول الحجم المستهدف للصندوق: "أتوقع انه في خلال 5 سنين حيكون من كبرى الصناديق" بدون تفاصيل حول الأرقام المتوقعة.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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