تدرس شركة إيفولف للاستثمار القابضة المصرية، العاملة في تجارة المعادن وصناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب، فرص التوسع في سوقين بمنطقة الخليج، وفق سامح الترجمان الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.



تحدث الترجمان على هامش مؤتمر مجموعة بورصة لندن بالقاهرة LSEG Insight Series -Egypt الذي انعقد بالقاهرة الثلاثاء.



تشهد صناديق الاستثمار في الذهب نشاط ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويوجد في مصر حاليا 3 صناديق مرتبطة بالذهب مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وهي: صندوق AZ – Gold لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق "ذهب" لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق "سبائك" التابع لشركتي بلتون لإدارة الأصول وإيفولف .



"بندرس في سوقين في منطقة الخليج على (مستوى) القواعد وعلى الشركاء اللي ممكن نتعامل معاهم،" وفق الترجمان بدون تحديد الأسواق.



ويبلغ حجم أعمال إيفولف حاليا في مصر حوالي 4 مليار جنيه (80.3 مليون دولار) وبعدد عملاء 300 ألف عميل.



صناديق الذهب



تعمل إيفولف مع شركات محلية لإطلاق صناديق جديدة في الذهب، كما تبحث مع الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إطلاق منتجات مالية أخرى مرتبطة بالذهب.



"بنتوسع في الصناديق بنحاول أن احنا نطلع صناديق أخرى.. بنشوف مع الهيئة ايه المنتجات المالية الأخرى اللي ممكن أن تصدر.. (تبقى) فيها سيولة أكبر،" وفق الترجمان.



وتدرس إيفولف حاليا طلبات من مؤسسات محلية لإطلاق صناديق للاستثمار في الذهب. وتوقع الترجمان أنه بحلول نهاية الصيف "هيكون فيه بعض (من هذه) الصناديق دخلت الهيئة على الأقل للموافقة عليها".



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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