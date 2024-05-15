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الدولار

واصل سعر الدولار في مصر تحركاته اليومية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

تداول الدولار في السوق الموازية بمصر مساء الثلاثاء في نطاق بين 46.9 و 47.40 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فواصل تراجعه يوم الثلاثاء ليصل إلى نطاق بين 46.82 و 46.92 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بإغلاق جلسة منتصف الأسبوع، وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة طفيفة بلغت 0.16% الثلاثاء ليغلق عند مستوى 25339.77 نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.56%.

وكان سهم إعمار مصر - وهو ضمن المؤشر السبعيني - الأبرز صعودا بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء، إذ أغلق على ارتفاع بنسبة 13.79%، وكان ثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول.

يأتي هذا بعدما أعلنت إعمار مصر صباحا نتائج أعمال الربع الأول من 2024، محققة نمو قوي في صافي الأرباح بفضل أرباح فروق العملة.

وشهدت الشركة قفزة كبيرة في صافي الأرباح بأكثر من 157% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024. هذا برغم تراجع إيرادات الشركة بأكثر من 15% على أساس سنوي لتسجل 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024.

كما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - بنسبة 1.04% الثلاثاء، وكان ثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول.

أما أعلى قيمة تداول بجلسة الثلاثاء فكانت من نصيب سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أغلق بالمنطقة الخضراء مرتفعا بنسبة 0.25%.

أما الأسهم الأكثر صعودا وهبوطا بالمؤشر الرئيسي؛ فقد كان سهم فوري للمدفوعات الأكثر صعودا الثلاثاء إذ ارتفع بنسبة 3.99%، يليه سهم جي بي كورب بنسبة ارتفاع 1.74% ثم سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 1.72%.

بينما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا بجلسة الثلاثاء كل من سهم القلعة للاستثمارات، وسهم القابضة الكويتية بالجنيه، وسهم الإسكندرية لتداول الحاويات على التوالي. وهبط سهم القلعة بنسبة 6.17% وكان في المرتبة الرابعة من حيث قيم التداول. وتراجع سهم القابضة الكويتية بالجنيه بنسبة 3.06%، وانخفض سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 2.4%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 210.05 مليون جنيه و 155.71 مليون جنيه على التوالي مدفوعة ببيع الأفراد والمؤسسات. بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 365.76 مليون جنيه مدفوعا بشراء الأفراد والمؤسسات.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.65% الثلاثاء من 7.85% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.141% الثلاثاء من 11.218% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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