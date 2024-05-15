أعلنت الحكومة المصرية، تسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار، وفق ما نقلته فضائية إكسترا نيوز الرسمية، الأربعاء.

وحصلت مصر سابقا، على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت لزاوية عربي، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تسلم الدفعة الثانية خلال مايو.

ونقلت القناة المصرية تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال فيها "تسلمنا الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة".

وأضاف أنه قد وصل لمصر 14 مليار دولار، مشيرا إلى "بدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري".

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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