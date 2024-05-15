انخفض معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 إلى 6.7% مقارنة بـ 6.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.

وتستهدف مصر - التي تسعى للخروج من أزمة سيولة دولارية عانت منها لسنوات وجذب استثمارات أجنبية وخلق فرص عمل - معدلات بطالة لا تزيد عن 6.9 إلى 7%، خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام.

وانخفضت أعداد المتعطلين عن العمل في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2024 بنحو 55 ألف متعطل عن العمل، وارتفع عدد المشتغلين بـ 351 ألف مشتغل، عن الربع السابق.

وتراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.1 مليون متعطل بينهم 1.14 مليون ذكر و968 ألف أنثى متعطلة، مقابل 2.16 مليون متعطل في الربع السابق.

وبلغ عـدد المشتغلين نحو 29.3 مليون فرد مقارنة بـ 28.9 مليون مشتغل في الربع السابق، مع زيادة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، ثم الصناعات التحويلية، والأنشطة الإدارية والتعليم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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