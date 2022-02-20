بوتين يشرف على تدريبات عسكرية وأوكرانيا "محبطة"

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات أجرتها القوات النووية الاستراتيجية الروسية يوم السبت، قال الكرملين بأنها تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ في البحر، فيما اتهمت واشنطن القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية بالتقدم والاستعداد "لضربات"، بحسب رويترز.

وعلى جانب آخر، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إحباطه بشأن التعامل مع التهديدات الروسية في مؤتمر ميونخ للأمن، السبت، قائلا إن بنية الأمن العالمي على وشك الانكسارـ فيما دعا مجلس الأمن الدولي للاجتماع لوضع ضمانات أمنية جديدة لبلاده التي تستعد لصرف 350 مليون دولار من البنك الدولي بنهاية مارس كجزء من خطة تمويل قصير وطويل الأجل.

ودعوة فرنسية وألمانية لمغادرة أوكرانيا

دعت فرنسا السبت، كافة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد من هناك "من دون تأخير" خاصة المتواجدين في أقاليم خاركيف ولوغانسك ودونيتسك، فيما أعلنت ألمانيا إجراء مشابه ودعت رعاياها لمغادرة أوكرانيا "بصورة عاجلة" وحذرت من السفر إليها، بحسب فرانس 24.

وقررت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" إيقاف رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي كييف وأوديسا في أوكرانيا بدءا من الإثنين، وحتى نهاية فبراير فيما تستمر رحلاتها إلى مدينة لفيف في الغرب، لكن الرحلات على شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" مستمرة.

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تقدم في المحادثات النووية الإيرانية

- قال وزير الخارجية الإيراني السبت، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي قد تنجح "في أقرب وقت ممكن" إذا اتخذت الولايات المتحدة الإجراءات السياسية اللازمة، فيما أكد استعداد طهران لتبادل الأسري مع واشنطن من منطلق إنساني وبشكل فوري، بحسب رويترز.

كانت الوكالة ذكرت الخميس أن اتفاق أمريكي إيراني يتبلور في فيينا بعد شهور من المحادثات غير المباشرة، تضمنت مسودته عدة إجراءات بينها رفع تجميد مليارات الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية والإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.

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تصريحات سعودية عن إيران..

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إيران - التي بدأت العام الماضي بعد انقطاع علاقات البلدين في 2016 - على الرغم من "عدم إحراز تقدم ملموس" حتى الآن ، وحث طهران على تغيير سلوكها في المنطقة.

وأضاف أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 – والذي كانت دول الخليج العربي تراه معيبا - فإن ذلك يجب أن يكون "نقطة انطلاق وليس نقطة نهاية" من أجل معالجة المخاوف الإقليمية، وأن الرياض لا تزال مهتمة بإجراء محادثات مع إيران.

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وعن النفط…

وفي تصريحات أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك + لضمان استقرار سوق الطاقة وذلك في سياق تخوفات من أثار أزمة روسيا وأوكرانيا على الإمدادات، مضيفا أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء، آملا ألا تكون هناك أزمات تؤدي إلى عدم استقرار الأسواق، وأن بلاده ستواصل العمل مع شركائها، ولا يمكن لأي عضو أن يدير سوق النفط بمفرده.

وعن لبنان

أكد بن فرحان إنه على لبنان – الذي يسعى لاتفاق مع صندوق النقد لإنقاذ الانهيار الاقتصادي - أن يقدم إشارات أقوى بأنه جاد بشأن الإصلاح ليحصل على دعم من المجتمع الدولي وهو يواجه أزمة مالية، وأن ذلك يشمل استقرار الاقتصاد ثم معالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة والتدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة، وأنه في هذه الحالة يمكن دعوة دول المنطقة لتقديم جميع أنواع الدعم الاقتصادي والمساعدات التنموية.

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توقعات برفع الفائدة

يتوقع خبراء الاقتصاد ببنك JPMorgan أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس تسع مرات متتالية لتصل إلى 2.25% في مارس 2023 في محاولة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 4 عقود، بحسب بلومبرغ.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة. للتواصل: ahmed.feteha@lseg.com)

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