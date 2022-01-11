* تم التحديث بخبر عن تونس

عرض أمريكي محتمل لصندوق الاستثمارات السعودي للمشاركة بصفقة بإيطاليا

- نقلت وكالة بلومبرغ، في تقرير يوم الاثنين، عن أشخاص مطلعين قولهم إن صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي (كيه كيه آر) تواصل مع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) فيما يبحث الصندوق الأمريكي عن مستثمرين لمشاركته في الصفقة التي قدمها للاستحواذ على "تيليكوم إيطاليا" (Telecom Italia).

مستثمرو أنابيب أرامكو يخططون لإصدار سندات على شريحتين

- تخطط مجموعة من الشركات الاستثمارية التي أشترت حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لأرامكو السعودية في 2021، لبيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين للمساعدة في إعادة تمويل قرض ساهم في دعم الصفقة قيمته نحو 10.8 مليار دولار، وكلفت بنكي "جي بي مورغان" و"سيتي" لترتيب الإصدار، بحسب ما نقلته رويترز الاثنين عن وثيقة خاصة.

إنشاء صندوق جديد للاستثمار في الشركات السياحية بالسعودية



- وقع صندوق التنمية السياحي في السعودية اتفاقية مع شركة "دراية المالية"، العاملة في الوساطة والاستثمار وابتكار الصناديق الاستثمارية، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق للاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال سعودي (نحو 26.7 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

مؤشر مديري المشتريات بدبي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي في ديسمبر إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف ليسجل 55.3 نقطة مرتفعا من 54.5 نقطة في نوفمبر، ليعكس بذلك تحسن قوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة خلال ديسمبر، مدفوعا بزيادة قوية في أحجام الطلبات الجديدة بالقطاع، بحسب تقرير المؤشر الصادر يوم الثلاثاء عن مجموعة IHS Markit.

أبوظبي تخفض رسوم التراخيص السياحية

- قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تخفيض رسوم التراخيص السياحية السنوية وتحدد سقفها عند 1,000 درهم إماراتي (نحو 272.3 دولار) على أن تطبق هذه الرسوم الجديدة على الأعمال الحالية والجديدة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الثلاثاء.

الصندوق السيادي الكويتي يسعى لاستدامة محفظته

- تسعى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، التي تدير أصول بـ 700 مليار دولار، إلى جعل محفظتها بالكامل ممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ أن الدولة الخليجية بنت ثروتها من صادرات النفط الكبيرة، بحسب ما قاله غانم الغنيمان العضو المنتدب للهيئة في تقرير لبلومبرغ.

تراجع عجز الميزانية في تونس خلال 2021

- تراجع عجز الميزانية في تونس 7.2% ليصل إلى 10.4 مليار دينار (3.62 مليار دولار) في 2021، بما يعادل 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الثلاثاء عن البنك المركزي التونسي.

وتوقع البنك المركزي بلوغ معدل التضخم مستوى الـ 6.8 % خلال سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.6% خلال سنة 2023، وفق الوكالة.

الرئيس التونسي ينتقد رافضي الاستشارات الوطنية

- انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الاثنين بحسب الرئاسة التونسية، منتقدي الاستشارات الوطنية المزمع عقدها عبر الإنترنت في يناير بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي والتي ستطرح لاحقا في استفتاء في يوليو يعقبه انتخابات في ديسمبر، وقال إنه ليس "بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة".

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيها قوى أبزرها حركة النهضة التونسية، أكبر حزب سياسي في البلاد، إلى تظاهرات يوم 14 يناير للاحتجاج على قرارات لسعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة وذلك بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية التي قرر الرئيس التونسي تغيير يوم الاحتفال بها إلى 17 ديسمبر ، وهو اليوم الذي أحرق فيه بائع الفاكهة محمد البوعزيزي نفسه بعد عراك مع الشرطة، الحدث الذي أوقد شرارة الثورة في تونس و باقي ثورات الربيع العربي.

زلزال يشعر به سكان مصر

شعر بعض سكان مصر - في القاهرة، الإسكندرية ومرسى مطروح - في نحو الساعة ال3 صباحا بالتوقيت المحلي بزلزال، بحسب موقع جريدة المصري اليوم المصرية.

وقد قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزال قوته 6.6 درجة في منطقة شرق المتوسط، بحسب رويترز.

وأضاف المعهد أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومتر من محافظة دمياط.

وقد ذكرت رويترز في تقرير منفصل ان مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي رصد زلزال قوته 6.4 درجة في منطقة قبرص الثلاثاء.

عودة بيتكوين للتداول فوق مستوى الـ 40 ألف دولار

- عادت بيتكوين، يوم الثلاثاء، لتُتداول من جديد فوق مستوى الـ 40 ألف دولار للعملة الواحدة، إذ تخطت حاجز الـ 42 ألف دولار وذلك بعدما هوت العملة الرقمية الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية يوم الاثنين إلى مستوى قارب ال39 ألف دولار، وهو الأدنى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، بحسب موقع كوين ديسك الخاص بالعملات الرقمية وتقرير لسي ان بي سي.

"فايزر" تطور لقاح مخصص لأوميكرون

- تعمل شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية على تطوير لقاح للوقاية من متحور أوميكرون ذي القابلية العالية على الانتشار، ويجمع اللقاح بين اللقاح الذي طورته فايزر سابقا للوقاية من كورونا وتركيبة خاصة أخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين عن الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا.

نزلات البرد توفر مناعة ضد كورونا؟

- أظهرت دراسة حديثة أن نزلات البرد توفر بعض الوقاية ضد الإصابة بكوفيد-19، إذ أنها توفر لمن أصيب بها ذاكرة من الخلايا المناعية لمساعدته في منع الهجمات المستقبلية، وهذه الخلايا قد تجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بكوفيدـ19، بحسب تقرير لبي بي سي عربي الاثنين.

زراعة قلب خنزير في جسم إنسان لأول مرة

- قال أطباء أمريكيون إنهم نجحوا في زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم رجل يبلغ من العمر 57 عام في عملية هي الأولى من نوعها في العالم، مضيفين أن الرجل أصبح بحالة جيدة بعد 3 أيام من العملية التي استغرقت 7 ساعات، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

رئيس وزراء جديد في كازاخستان

رشح قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء الثلاثاء في كلمة أمام البرلمان بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة ونقلتها رويترز.

وشغل إسماعيلوف، 49 عام، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي بعد اندلاع المظاهرات.

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

- توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي (65 عام)، يوم الثلاثاء، في مستشفى بإيطاليا حيث كان يعالج منذ 26 ديسمبر الماضي نتيجة خلل في نظامه المناعي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن المتحدث باسمه.

وعلى صعيد آخر قال متحدث باسم الشرطة الأمريكية إن شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس عن سيبيليه تسيتكو (54 عام) المستشارة القانونية بمكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة، والتي فُقدت على مشارف واشنطن منذ الخميس الماضي، بحسب رويترز الثلاثاء.

وعملت تسيتكو، ألمانية، لأكثر من 25 عام في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن وتقدم استشارات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والمنافسة. وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إن هناك تواصل مع الشرطة بشأن الموضوع، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا