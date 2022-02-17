موجز زاوية: أوكرانيا تتهم قوات تدعمها روسيا بقصف قرية في الشرق

* تم التحديث بخبر عن الإمارات

جديد الأزمة الروسية الأوكرانية

- اتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، يوم الخميس، بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك الواقعة في شرق البلاد أصابت روضة أطفال، لكنها لم توقع أي إصابات، بحسب رويترز.

يأتي هذا بعدما اتهم مسلحون انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا، صباح الخميس، الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم حوالي أربع مرات في ال24 ساعة الأخيرة.

وقد نقلت رويترز عن وكالة الإعلام الروسية إن نحو عشر قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا الخميس بعد استكمال التدريبات هناك بدون ذكر وجهة القوات.

فيما قال مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية، الأربعاء، إن إعلان روسيا سحب بعض قواتها من على الحدود الأوكرانية غير حقيقي، مضيفين أنه على نقيض ذلك، فقد عززت موسكو من وجودها على طول الحدود في الأيام الماضية، بحسب صحيفة USA Today.

وبالمثل، فقد قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية لا يوجد بها ما يشير إلى أن القوات الروسية تراجعت عن مواقعها بالقرب من حدود أوكرانيا، مضيفا أن روسيا لا تزال لديها قوة ضخمة جاهزة لمهاجمة أوكرانيا، بحسب بي بي سي.

النفط يهبط 2%

- هبطت أسعار النفط بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد تصريحات فرنسا وإيران عن الاتفاق النووي والتي توحي بأن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق وقلصت الأسعار من خسائرها بعد ذلك، بحسب رويترز.

إياتا يسجل 11% ارتفاع في تذاكر الطيران المباعة

- قالت الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في بيان يوم الخميس، إنه سجل ارتفاع بنسبة 11% في عدد تذاكر الطيران المباعة في الأسابيع الأخيرة مقارنة بعام 2019.

السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الإمارات - وافق مجلس الوزراء الإماراتي الخميس على قرار يسمح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. "مبادلة" و"القابضة" تسعيان لحصة بستاربكس

- قدمت كل من شركة مبادلة للاستثمار وشركة القابضة (ADQ) التابعتان لحكومة أبوظبي عطاءات لشراء حصة أقلية كبيرة في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع الكويتية، بحسب ما نقلته رويترز يوم الأربعاء عن مصدرين مطلعين عن الأمر.

اتفاقية شراكة اقتصادية إماراتية-هندية

- توقع الإمارات والهند، الجمعة، اتفاقية اقتصادية بين البلدين، والتي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) سوف "تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة".

"أدنوك" ترسي عقود بـ 7.1 مليار درهم



- أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقود بقيمة 7.1 مليار درهم إماراتي (1.94 مليار دولار) تهدف لتعزيز نمو أنشطة الحفر على 4 شركات من بينها شركة أدنوك للحفر، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الخميس.



نتائج تحقيق في خطأ برحلة لطيران الإمارات

- خلص محققون في تحقيق بشأن طائرة تابعة لطيران الإمارات تم استدعائها بعد وقت قصير من إقلاعها في طريقها إلى واشنطن بعدما كادت تلامس الأرض في 19 ديسمبر الماضي، إلى أن الطائرة فشلت في الارتفاع عن الأرض بطريقة صحيحة وحلقت على ارتفاع منخفض للغاية وبسرعة كبيرة فوق المدينة قبل أن ترتفع في وقت لاحق فوق البحر، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية يوم الخميس.



ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات، لكن مثل ذلك الارتفاع المنخفض من شأنه أن يلحق أضرار بالطائرة ويزيد من خطر ارتطامها بالمباني المرتفعة.

المغرب ينفق مليار دولار لتقليل وطأة الجفاف

- قال الديوان الملكي المغربي، في بيان يوم الأربعاء، إن المملكة ستنفق 10 مليارات درهم مغربي (1.07 مليار دولار) على برنامج يهدف للتخفيف من وطأة تراجع منسوب الأمطار بأكثر من 64% على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

للمزيد: المغرب وألمانيا...صراع سياسي نادر بين الحلفاء قبولة استقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين

- نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة الكويتية قوله، الخميس، إنه صدر مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح. وكان الوزيران قدما استقالتهما يوم الأربعاء اعتراضا على ما قالوا إنه "تعسف" أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في استخدام الأدوات الدستورية وبينها الاستجواب مؤخرا. وتسبب الاستجوابات النيابية في الكويت عادة شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت. الكويت تلغي قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر



- ألغت المحكمة الدستورية في الكويت قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر كان يُستخدم لمحاكمة العابرين جنسيا، وتصل عقوبته بعد تعديلات أقرها البرلمان الكويتي عام 2007 إلى السجن لمدة عام وغرامة، فيما وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "بمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسيا في المنطقة" مطالبة الكويت بوقف الاعتقالات التعسفية للأشخاص العابرين جنسيا، وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم ، بحسب المنظمة ووسائل إعلام دولية.



للمزيد: احتجاج نساء تركيات على قرار أردوغان الانسحاب من معاهدة العنف الأسري أستراليا تصنف "حماس" كمنظمة إرهابية

- قالت أستراليا إنها سوف تصنف حركة حماس الفلسطينية وجناحها السياسي بوصفها "منظمة إرهابية"، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).







(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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