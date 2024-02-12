ارتفع يوم الاثنين تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- برغم تراجع العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار (أجل 12 شهر).

وارتفع خلال جلسة الاثنين كل من سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية، وشهادات الإيداع الدولية، لكن ارتفاع الشهادات كان بنسبة أقل، إذ ارتفع السهم بنسبة 4.5% مقارنة بإغلاق الأحد، فيما كان ارتفاع الشهادات بـ 1.4% مقارنة بالجلسة السابقة يوم الجمعة.

وبناء على ذلك، وصل تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي وسعر سهم البنك ببورصة مصر إلى نحو 71.3 جنيه للدولار بإغلاق يوم الاثنين، مقابل 69.2 جنيه عند إغلاق الأحد.

وبذلك يكون تسعير الدولار خلال يوم الاثنين ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالأحد، وبنسبة ارتفاع 25.6% منذ بداية العام.

ويقوم المستثمرون الراغبين في الحصول على دولار بشراء أسهم البنك التجاري المحلية، التي يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يمكن بيعها في بورصة لندن لتوفير الدولار الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى داخل مصر، حيث أن السهم الواحد يساوي شهادة إيداع دولية واحدة.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

وكان تسعير الدولار بناء على تحويل سهم التجاري الدولي إلى شهادة إيداع دولية قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوى تاريخي عند 77.1 جنيه لكل دولار في نهاية يناير 2024.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

فيما سجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية مستوى أقل من 65 جنيه للدولار، بعدما كان قارب مستوى 70 جنيه للدولار في وقت سابق من هذا العام.

ويترقب السوق تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة من أجل مراجعة أولى من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وتسعى مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، إلى زيادة تدفقاتها الدولارية التي تأثرت بشدة في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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