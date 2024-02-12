شهدت البورصة المصرية ارتفاع جماعي لمؤشراتها بنهاية جلسة يوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 1.05% مقارنة بإغلاق يوم الأحد بقيادة سهم البنك التجاري الدولي وسهم مجموعة طلعت مصطفى.

أبزر أحداث الجلسة



ارتفع سهم البنك التجاري الدولي - وهو أكبر بنك خاص في مصر وصاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي - بنسبة 4.49% خلال جلسة الاثنين بعد إعلان البنك تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2023.

وحقق البنك التجاري الدولي نمو في صافي أرباحه عام 2023 بنسبة 83.9% على أساس سنوي لتبلغ 29.6 مليار جنيه، مدفوعا بارتفاع صافي دخل الفوائد في عام 2023 بحوالي 71% على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2023 لكبح جماح التضخم. الأمر الذي تبعه إعلان البنوك عن شهادات إيداع بأسعار فائدة أعلى مما كانت عليه في عام 2022.

كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى، خلال جلسة الاثنين، بنسبة 4.51%، وبذلك يكون السهم ارتفع منذ بداية العام بأكثر من 87%.

وأغلق المؤشر السبعيني متساوي الأوزان جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.18% بقيادة سهم إعمار مصر، الذي ارتفع بحوالي 11% عند أعلى إغلاق تاريخي وبقيم تداول هي الأعلى خلال جلسة الاثنين.

ويضم المؤشر السبعيني أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30.

قيم التداول

بلغت إجمالي قيمة التداول الاثنين 5.1 مليار جنيه، حيث سجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3% والعرب على 6.8% (بعد استبعاد الصفقات).

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 167.8 مليون جنيه خلال جلسة الاثنين، بينما سجل العرب والمصريين صافي بيع بنحو 106.4 مليون جنيه و61.4 مليون جنيه على التوالي.

وذكرت البورصة المصرية أن تعاملات المصريين مثلت %90.7 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% وسجل العرب 6.4%.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2 مليار جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 313.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ويعني صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب تدفق لرؤوس الأموال إلى البورصة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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