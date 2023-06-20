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قال عبد الله الابياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن الصندوق ضم 7 شركات لصندوق ما قبل الطروحات التابع له.

وصندوق ما قبل الطروحات هو صندوق فرعي يملكه الصندوق السيادي المصري ومعني بالاستثمار في شركات مصرية قبل طرحها سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويرى مراقبون ان هذا الصندوق يهدف لضم بعض الشركات المملوكة للدولة المخطط طرحها في البورصة في صندوق للاستثمار فيها بدلا من طرحها في البورصة مباشرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتسعى مصر، المعتمدة على الاستيراد والتي تمر بأزمة نقص في السيولة الدولارية، إلى بيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة لتوفير التمويل الذي تحتاجه.

"من الـ 32 شركة، في حوالي 7 شركات في صندوق ما قبل الطروحات وجاري ترويج صندوق ما قبل الطروحات لمستثمرين استراتيجيين، " بحسب الابياري خلال مشاركته بمؤتمر"أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق" المنعقد بالقاهرة الثلاثاء، لكنه لم يفصح عن أسماء الشركات أو القطاعات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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