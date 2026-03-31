يواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، فيما يحيط الغموض وحالة عدم اليقين بمستقبل الحرب الإيرانية الممتدة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي تسببت في ضغوط على العملة المحلية لمصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وبحلول الساعة 11 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، سجل سعر الدولار 54.75 جنيه للشراء و 54.85 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وقد ارتفع سعر الدولار منذ اندلاع الحرب، من نحو 48 جنيه للبيع، لمستويات قياسية مع ضغوط خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما ضغط على العملة المحلية دفعها لتسجيل مستويات قياسية مقابل الدولار.

ولدى إغلاق الاثنين، سجل سعر صرف الدولار 54.65 جنيه وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، فيما تهدد مخاوف اتساع رقعة الحرب بتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

