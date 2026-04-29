اقترب سعر الدولار لمستوى 53 جنيه مصري، الأربعاء بعد ارتفاعات جديدة وسط تعثر محادثات سلام إيران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر الدولار عند نحو 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان سعر الدولار وصل لمستويات قياسية قرب 55 جنيه، بسبب الحرب قبل أن يشهد الجنيه بعض المكاسب ثم يعود مرة أخرى للتراجع.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

