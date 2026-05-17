عاد سعر الدولار للارتفاع مجددا في مصر، خلال تعاملات الأحد، بعد أن حقق الجنيه مكاسب خلال الأيام الماضية مستعيدا بعض خسائره منذ اندلاع حرب إيران.

وبحلول الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، تداول سعر الدولار عند نحو 53.3 جنيه. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وبلغ سعر الدولار نحو 53.2 جنيه للشراء 53.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

