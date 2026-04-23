عاد الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس، وسط جمود محادثات السلام بين واشنطن وطهران رغم تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، في ظل استمرار تعطل المرور في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 11:15 صباحا الخميس بتوقيت القاهرة، تداول سعر الدولار عند نحو 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

