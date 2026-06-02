تراجع سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، بعد أنباء بأن إيران تدرس مع أمريكا اتفاق مقترح لوقف الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير.

وخلال تعاملات الثلاثاء، بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الصرف الثلاثاء نحو 51.9 جنيه مقابل نحو 52.07 جنيه الاثنين.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

ولمواجهة التداعيات، جمعت مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

للمزيد: مصر تجمع مليار دولار من سندات اجتماعية لأجل 8 سنوات - تفاصيل

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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