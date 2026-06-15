تراجع سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه المصري، الاثنين، مع استمرار مكاسب العملة المحلية بدعم من التفاؤل بشأن إنهاء التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتم التوصل لاتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب إيران، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تتوسط بلاده بين الطرفين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يتضمن رفع الحصار الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم رسمية في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة الاثنين، بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع. كان الدولار قد وصل سابقا لمستوى قياسي بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

ولمواجهة تداعيات الحرب التي قفزت بأسعار النفط عالميا، جمعت مصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

للمزيد: مصر تجمع مليار دولار من سندات اجتماعية لأجل 8 سنوات - تفاصيل

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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