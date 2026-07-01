أصدرت مصر سندات ساموراي بقيمة 80 مليار ين ياباني (حوالي 500 مليون دولار)، على شريحتين لأجل 5 و 10 سنوات، بدعم من ضمان ائتماني جزئي من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وفق بيان للبنك الثلاثاء.

يتيح الإصدار الجديد لمصر تنويع مصادر تمويلها بشكل أكبر مع تمديد آجال استحقاق محفظة ديونها. ومع الضغوط الناتجة عن حرب إيران المندلعة منذ فبراير، لجأت مصر لأسواق الدين الدولية وجمعت ملياري دولار من إضافة شرائح جديدة لسندات قائمة وسندات اجتماعية لمدة 8 سنوات.

وسندات الساموراي هي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.

وهذا هو ثالث إصدار لسندات ساموراي لمصر، حيث طرحت أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة تقارب 500 مليون دولار حينذاك في مارس 2022. ثم الإصدار الثاني في نوفمبر 2023 بقيمة تقارب أيضا 500 مليون دولار.

ووفق البيان، فإن عوائد سندات الساموراي، ستوجه لتمويل استثمارات ذات أولوية في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والعمل المناخي، والنمو الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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