تعمل مصر لطرح سندات الساموراي، فيما يمثل عودة للأسواق اليابانية، بعد آخر إصدار لها والذي تم في نهاية 2023.

ونقلت وكالة رويترز الخميس، تصريحات لوزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي، بشأن إصدار سندات ساموراي خلال زيارته لليابان قال فيها "نحن بصدد استكمال الخطوات الأخيرة"، مضيفا أنه يروج لإصدار السندات وفرص استثمارية أخرى خلال الزيارة.

وسندات الساموراي هي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.

وكانت مصر قد طرحت أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة تقارب 500 مليون دولار حينذاك في مارس 2022. ثم الإصدار الثاني في نوفمبر 2023 بقيمة تقارب أيضا 500 مليون دولار.

وكان البنك الأفريقي للتنمية، قال إنه سيقدم ضمانة جزئية ل​سندات الساموراي التي تصدرها مصر في الأسواق ⁠اليابانية هذا العام بقيمة تعادل 500 ​مليون دولار، وفق الوكالة.

وفي محاولة لدعم مواردها الدولارية لجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية مرتين منذ اندلاع الحرب، وجمعت ملياري دولار عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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